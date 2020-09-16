Деревянный парусник XVII века обнаружен на дне Финского залива

Водолазы финской компании Badewanne на дне Балтийского моря в устье Финского залива обнаружили хорошо сохранившиеся обломки голландского торгового судна XVII века.

Об этом сообщил Fox News.

По данным ТК, водолазы погружались на поиски затонувших кораблей времен Первой и Второй мировой войн, когда нашли отлично сохранившийся деревянный флейт, пролежавший на дне сотни лет.

"К нашему великому удивлению, когда мы спускались на затонувшее судно на глубине 85 метров, ожидая увидеть ранний тральщик Первой мировой войны или шхуну, потопленную во время Второй мировой войны, мы поняли, что перед нами почти полностью сохранившийся голландский корабль Fluit! - рассказывает один из участников подводной экспедиции. - Корабль покоится на ровном киле на морском дне, и большая часть снастей разбросана вокруг него."

Снимки корабля показывают, что большая часть обломков все еще цела:

"Это бывает в редких местах по всему миру, включая Балтийское море, когда деревянные обломки могут выжить в течение веков, не будучи разрушенными химическими, биохимическими и биологическими процессами разложения, - говорит археолог. - Из-за низкой солености, абсолютной темноты и очень низких температур круглый год эти процессы там протекают очень медленно."

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