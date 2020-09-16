Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины
Мадонна снимет биографический фильм о себе
Российские ученые в метеорите нашли следы внеземной жизни
Президент Филиппин пообещал "надрать задницу" западным фармкомпаниям
Сотни еврейских паломников застряли между Белоруссией и Украиной
Каждый 7-ой испытатель Спутник V испытал побочные эффекты
В России резко подорожают сигареты
В Ярославской области разыскивают убийцу двоих детей
В Красноярском крае полицейские разыскали пропавшего грибника

Деревянный парусник XVII века обнаружен на дне Финского залива

Водолазы финской компании Badewanne на дне Балтийского моря в устье Финского залива обнаружили хорошо сохранившиеся обломки голландского торгового судна XVII века.

Деревянный парусник XVII века обнаружен на дне Финского залива

Об этом сообщил Fox News.

По данным ТК, водолазы погружались на поиски затонувших кораблей времен Первой и Второй мировой войн, когда нашли отлично сохранившийся деревянный флейт, пролежавший на дне сотни лет.

"К нашему великому удивлению, когда мы спускались на затонувшее судно на глубине 85 метров, ожидая увидеть ранний тральщик Первой мировой войны или шхуну, потопленную во время Второй мировой войны, мы поняли, что перед нами почти полностью сохранившийся голландский корабль Fluit! - рассказывает один из участников подводной экспедиции. - Корабль покоится на ровном киле на морском дне, и большая часть снастей разбросана вокруг него."

Снимки корабля показывают, что большая часть обломков все еще цела:

 "Это бывает в редких местах по всему миру, включая Балтийское море, когда деревянные обломки могут выжить в течение веков, не будучи разрушенными химическими, биохимическими и биологическими процессами разложения, - говорит археолог. - Из-за низкой солености, абсолютной темноты и очень низких температур круглый год эти процессы там протекают очень медленно."

Читайте также:

Археологи обнаружили древний корабль с амфорами

В Сербии обнаружили древний флот неизвестной эпохи

В Колумбии обнаружили затерянный город Эльдорадо

Последние материалы
Деревянный парусник XVII века обнаружен на дне Финского залива
Что даст поворот к плановой экономике
Касатки стаями нападают на суда у берегов Испании и Португалии
Весь кабинет министров Японии ушёл в отставку вслед за Абэ
Сноуден считает, что экстрадиция Ассанжа убьёт свободную прессу
Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины
Мадонна снимет биографический фильм о себе
"Нынешняя форма союзного государства не актуальна в Белоруссии"
Российские ученые в метеорите нашли следы внеземной жизни
Президент Филиппин пообещал "надрать задницу" западным фармкомпаниям
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Зеленский не хочет называть связь с Москвой "отношениями"
Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году
Трамп: Россия может быть заинтересована в победе Байдена
Зеленский анонсировал очередную встречу лидеров "нормандского формата"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Ядерные арсеналы РФ и США ничто не ограничит?
Украина не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников