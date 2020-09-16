Президент Филиппин Родриго Дурте пообещал "надрать задницу" западным фармацевтическим гигантам, если они попытаются договориться о поставках вакцин Covid-19 в Манилу.
Он заявил, что его страна будет закупать "такие формулы" только у России и Китая.
"Манила будет уделять приоритетное внимание закупке коронавирусных вакцин у Москвы и Пекина, если они будут такими же хорошими, как и любые другие на рынке, — заявил сегодня филиппинский президент. — Я не доверяю западным компаниям, спешащим поставлять продукцию, потому что у них на первом месте прибыль, только прибыль".
По его словам, всё, чего хотят "западные фармкомпании" — это чтобы покупатели финансировали их исследования и совершенствование вакцины. Они хотят получить аванс наличными, прежде чем доставят вакцину:
"Они хотят, чтобы мы сделали предварительный заказ, внеся деньги; они, должно быть, сошли с ума. Хочу, что меня услышали все, кто имеет планы сделать такое предложение: вам даже не стоит утруждать себя переговорами с Манилой по этому вопросу. Обещаю, я надеру вам задницу."
Напомним, ранее Филиппины заключили соглашение с Россией о проведении медицинских испытаний первой в мире зарегистрированной вакцины Covid-19 Sputnik V. Более того, Дутерте вызвался первым опробовать ее в своей стране.
К слову, Филиппины остаются одной из самых пораженных коронавирусом стран Азии. Там зарегистрировано более 260 тысяч случаев заболевания и более 4600 смертей.
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