Президент Филиппин пообещал "надрать задницу" западным фармкомпаниям

Президент Филиппин Родриго Дурте пообещал "надрать задницу" западным фармацевтическим гигантам, если они попытаются договориться о поставках вакцин Covid-19 в Манилу.

Он заявил, что его страна будет закупать "такие формулы" только у России и Китая.

"Манила будет уделять приоритетное внимание закупке коронавирусных вакцин у Москвы и Пекина, если они будут такими же хорошими, как и любые другие на рынке, — заявил сегодня филиппинский президент. — Я не доверяю западным компаниям, спешащим поставлять продукцию, потому что у них на первом месте прибыль, только прибыль".

По его словам, всё, чего хотят "западные фармкомпании" — это чтобы покупатели финансировали их исследования и совершенствование вакцины. Они хотят получить аванс наличными, прежде чем доставят вакцину:

"Они хотят, чтобы мы сделали предварительный заказ, внеся деньги; они, должно быть, сошли с ума. Хочу, что меня услышали все, кто имеет планы сделать такое предложение: вам даже не стоит утруждать себя переговорами с Манилой по этому вопросу. Обещаю, я надеру вам задницу."

Напомним, ранее Филиппины заключили соглашение с Россией о проведении медицинских испытаний первой в мире зарегистрированной вакцины Covid-19 Sputnik V. Более того, Дутерте вызвался первым опробовать ее в своей стране.

К слову, Филиппины остаются одной из самых пораженных коронавирусом стран Азии. Там зарегистрировано более 260 тысяч случаев заболевания и более 4600 смертей.