Сотни еврейских паломников застряли между Белоруссией и Украиной

Сотни паломников-хасидов, желающих отметить еврейский Новый год, посетив могилу почитаемого раввина рабби Нахмана, светила XVIII века и основателя брацлавского хасидского движения в украинской Умани, застряли между Белоруссией и Украиной после того, как Киев ужесточил пограничный контроль из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По сообщениям СМИ, в нескольких пунктах пересечения границы застряли от одной до 2,5 тысяч паломников. Примерно половина из них пересекла белорусскую границу, но не смогла попасть в Украину, где их встретили сильные военизированные пограничные силы.

На границе Белоруссии с Украиной сейчас так: хасиды танцуют и поют песни перед украинскими военнослужащими. Каждый год паломники в это время идут в город Умань на Украине, чтобы отпраздновать Новый год. Но из-за коронавируса в страну попасть они не смогли pic.twitter.com/j7RaatZbGU — RT на русском (@RT_russian) September 15, 2020

Секретариат брацлавских хасидов распространил заявление, в котором говорится, что

группе из 170 хасидов удалось найти лазейку, и, по их словам, в обмен на выплату - по $3 тысячи с каждого - власти согласились пропустить их через границу в понедельник вечером. Уже на следующий день (вторник) в результате прибытия еще сотен хасидов к пограничному переходу, украинская пограничная охрана развернула дополнительные силы, а украинский пограничный командир сам прибыл на место, чтобы убедиться, что никто не входит.”

Застрявшие паломники, в числе которых есть и дети, испытывают нехватку пищи и воды. Секретариат обвинил израильское правительство в сложившейся ситуации и потребовал немедленного вмешательства Министерства иностранных дел страны.

Паломники уже получили помощь от Белорусского Красного Креста. Добровольцы из этой организации прибыли на границу рано утром во вторник, раздавая застрявшим людям еду, напитки и одеяла.