Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри с днём рождения

Сегодня, 15 сентября, день рождения принца Гарри, ему исполнилось 36 лет.

Несмотря на то, что герцог Сассекский отказался от исполнения королевских обязанностей, он продолжает общаться со своим братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

Они публично поздравили Гарри с днём рождения. В официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца выложена фотография, сделанная на одном из спортивных мероприятий. Тогда Уильям, Гарри и Кейт соревновались в беге и выглядели очень счастливыми.

"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", — говорится в подписи под фото.

Поклонники британской королевской семьи отметили, что раньше Гарри выглядел более счастливым.

"Поздравляем! Маркл нет, и Гарри сияет от восторга", "Поздравляем с днём рождения принца, тогда он выглядел явно лучше", "Красавец, успехов во всем! Пусть возвращается в семью", — написали пользователи.

Королева Елизавета II также поздравила своего внука в Сети, пожелав ему счастливого праздника.