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Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈
Сегодня, 15 сентября, день рождения принца Гарри, ему исполнилось 36 лет.
Несмотря на то, что герцог Сассекский отказался от исполнения королевских обязанностей, он продолжает общаться со своим братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.
Они публично поздравили Гарри с днём рождения. В официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца выложена фотография, сделанная на одном из спортивных мероприятий. Тогда Уильям, Гарри и Кейт соревновались в беге и выглядели очень счастливыми.
"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", — говорится в подписи под фото.
Поклонники британской королевской семьи отметили, что раньше Гарри выглядел более счастливым.
"Поздравляем! Маркл нет, и Гарри сияет от восторга", "Поздравляем с днём рождения принца, тогда он выглядел явно лучше", "Красавец, успехов во всем! Пусть возвращается в семью", — написали пользователи.
Королева Елизавета II также поздравила своего внука в Сети, пожелав ему счастливого праздника.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.