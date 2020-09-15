Фонд госимущества Украины начал выставлять на продажу госпредприятия по производству спирта в рамках программы по реформации спиртовой отрасли.
Об этом сообщил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.
"Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП "Немировский спиртовой завод". И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта — больше не украинская реальность", — написал чиновник в Facebook.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.