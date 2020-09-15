На Украине началась приватизация госпредприятий по производству спирта

Фонд госимущества Украины начал выставлять на продажу госпредприятия по производству спирта в рамках программы по реформации спиртовой отрасли.

Об этом сообщил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.