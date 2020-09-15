Президент США Дональд Трамп допускает, что Россия может быть заинтересована в победе его оппонента Джо Байдена на грядущих президентских выборах.

Напомним, президентские выборы в Штатах намечены на 3 ноября.

"Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто, кроме меня, не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей", — пояснил Трамп.