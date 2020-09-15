Президент США Дональд Трамп считает, что его политический оппонент Джо Байден должен доказать свою адекватность, пройдя тест на наркотики.

Американский лидер выразил готовность пройти аналогичный тест.

"Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", — пояснил Трамп.