Президент США Дональд Трамп считает, что его политический оппонент Джо Байден должен доказать свою адекватность, пройдя тест на наркотики.
Американский лидер выразил готовность пройти аналогичный тест.
"Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе", — пояснил Трамп.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.