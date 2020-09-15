Член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что Белоруссия может получить до четырёх миллиардов долларов, если в республике сменится власть.

"Мы ожидаем от ЕС фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов…

Необходимо получить максимальный доступ к данным министерства финансов, министерства экономики, и тогда мы будем видеть реальную картину. Но, по нашим оценкам сравнительного характера, именно об этой сумме может идти речь", — пояснил оппозиционер.