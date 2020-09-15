Зеленский не хочет называть связь с Москвой "отношениями"

Президент Украины Владимир Зеленский пока не может охарактеризовать связь страны с Россией.

По его мнению, Москва и Киев "потеряли отношения" после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.