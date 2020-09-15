Президент Украины Владимир Зеленский пока не может охарактеризовать связь страны с Россией.
По его мнению, Москва и Киев "потеряли отношения" после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.
"К сожалению, мы потеряли слово "отношения" и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым, и началась война на Востоке страны… Сегодня 14 тысяч погибших, сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", — пояснил украинский лидер.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.