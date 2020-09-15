Минское издательство получило от белорусской таможни предписание дать гарантию о том, что в напечатанной книге "Гарри Поттер и Тайная комната" не будет призывов к свержению власти в республике.

Об этом сообщил глава издательского дома Андрей Янушкевич.

"Такие письма не нужно всегда делать, это по требованию таможни. А сейчас такие времена, что, наверное, они от всех книжных изданий такое требуют. Но я точно не знаю. Просто такая книга, которая всем известна, и здесь такой формальный подход, который побеждает", — пояснил Янушкевич.