В Министерстве иностранных дел Украины назвали условие, при котором водоснабжение Крыма будет полностью восстановлено.

В ведомстве отметили, что восстановление водоснабжение Крыма возможно только в случае "деоккупации" острова.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права… Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма", — сказано в сообщении украинского МИД.