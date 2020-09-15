Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в республиках Донбасса настолько напряжена, что в регионе могут начаться массовые беспорядки.

"Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой", — утверждает украинский лидер.

"И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно, что они живут лучше. У шахтеров в оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", — пояснил Зеленский.