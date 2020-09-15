Блогер Алексей Навальный полностью пришёл в себя и осознаёт, что с ним произошло.
Однако он не планирует эмигрировать в Германию. После лечения Навальный хочет вернуться в Россию. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
"Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжать свою прежнюю деятельность", — сказано в статье.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.