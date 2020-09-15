Навальный вернётся в Россию после лечения в Германии

Блогер Алексей Навальный полностью пришёл в себя и осознаёт, что с ним произошло.

Однако он не планирует эмигрировать в Германию. После лечения Навальный хочет вернуться в Россию. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.