Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Навальный вернётся в Россию после лечения в Германии
В Амурской области провели учение военнослужащие войск РХБЗ
Гол Гурьянова помог "Далласу" выйти в финал Кубка Стэнли
Песков подвёл итоги встречи Путина и Лукашенко
Двухстороннее учение ВВС и ПВО стартовало в Приморье
Навальный рассказал, чем займется после выписки
Генпрокуратура России направила в ФРГ ещё один запрос по Навальному
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
Вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался

В лесу под Могилёвом появились партизаны с украинской символикой

МВД Белоруссии сообщило о пресечении деятельности сообщества "Партизаны Могилёва", в которое входили 64 человека.

У "лесного отряда", в рядах которого были и несовершеннолетние, правоохранители изъяли бело-красно-белый флаг, балаклавы, форменную одежду с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, бронежилеты, пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и портативные радиостанции.

"На данный момент установлено, что участники группы собирались в заброшенном доме в лесу под Могилёвом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу. В группе имелись собственные "диверсанты — подрывники", которые изготавливали самодельные взрывные устройства", — рассказали в ведомстве.

По словам представителя МВД, новоявленные "партизаны" активно вербовали новых членов отряда в соцсетях.

"Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырёх активных участников группировки. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС. Среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами", — заявили белорусские силовики.

За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ, в белорусском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Последние материалы
Двухстороннее учение ВВС и ПВО стартовало в Приморье
Навальный рассказал, чем займется после выписки
Генпрокуратура России направила в ФРГ ещё один запрос по Навальному
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
Вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался
Найден способ редактировать гены домашнего скота
Макрон - Путину: Белоруссии нужно помочь
Пашаев назначил виновного за приговор Ефремову
Пентагон назвал технологии войны будущего
Обнаружена биомолекула, полностью нейтрализующая коронавирус
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Новости Украины
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Красота
Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿
Бывший СССР
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Российским усилением в Ливии недовольны США
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Партизан лесного отряда" задержали в Белоруссии
Почему Армения отходит от России?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников