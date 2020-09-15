В лесу под Могилёвом появились партизаны с украинской символикой

МВД Белоруссии сообщило о пресечении деятельности сообщества "Партизаны Могилёва", в которое входили 64 человека.

У "лесного отряда", в рядах которого были и несовершеннолетние, правоохранители изъяли бело-красно-белый флаг, балаклавы, форменную одежду с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, бронежилеты, пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и портативные радиостанции.

"На данный момент установлено, что участники группы собирались в заброшенном доме в лесу под Могилёвом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу. В группе имелись собственные "диверсанты — подрывники", которые изготавливали самодельные взрывные устройства", — рассказали в ведомстве.

По словам представителя МВД, новоявленные "партизаны" активно вербовали новых членов отряда в соцсетях.

"Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырёх активных участников группировки. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС. Среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами", — заявили белорусские силовики.

За незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ, в белорусском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.