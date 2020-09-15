Половина французов хотят вернуть смертную казнь

Французские социологи из Sopra Steria по заказу Фонда Жана Жореса и Института Монтень провели среди жителей страны опрос на тему "надо ли возвращать наказание в виде смертной казни".

Согласно опубликованным 14 сентября результатам,

55% французов высказались за восстановление смертной казни, отмененной в 1981 году.

В компании Sopra Steria отметили, что аналогичные опросы проводились ежегодно:

"На необходимость восстановить смертную казнь указали на 11% больше респондентов, чем в прошлом году", — говорят социологи.