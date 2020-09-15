Половина французов хотят вернуть смертную казнь

Французские социологи из Sopra Steria по заказу Фонда Жана Жореса и Института Монтень провели среди жителей страны опрос на тему "надо ли возвращать наказание в виде смертной казни".
Согласно опубликованным 14 сентября результатам,
В компании Sopra Steria отметили, что аналогичные опросы проводились ежегодно:
"На необходимость восстановить смертную казнь указали на 11% больше респондентов, чем в прошлом году", — говорят социологи.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.