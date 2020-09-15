Есихидэ Суга утвержден новым председателем правящей партии Японии

Главный секретарь кабинета правящей Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга одержал победу на выборах и стал председателем ЛДП.
Смена руководителя правительства Японии происходит в тяжелое для страны время: в Японии — как и во всём мире — царит экономический кризис из-за коронавирусной пандемии. Поэтому выбор политиков, сделанный в пользу Суго, которого часто называли "движущей силы многочисленных экономических успехов правительства Абэ" выглядит более чем взвешенным:
Однако, эксперты считают маловероятным, что Есихедэ Суга будет придерживаться политических целей Синдзо Абэ, носящих идеологический характер.
"Они, похоже, не находятся в верхней части его списка приоритетов", — говорит Шейла Смит, эксперт по Восточной Азии Совета по международным отношениям.
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