Есихидэ Суга утвержден новым председателем правящей партии Японии

Главный секретарь кабинета правящей Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга одержал победу на выборах и стал председателем ЛДП.

По результатам состоявшегося в понедельник голосования Суга набрал 377 голосов из 534.

Смена руководителя правительства Японии происходит в тяжелое для страны время: в Японии — как и во всём мире — царит экономический кризис из-за коронавирусной пандемии. Поэтому выбор политиков, сделанный в пользу Суго, которого часто называли "движущей силы многочисленных экономических успехов правительства Абэ" выглядит более чем взвешенным:

он хорошо знаком со всем экономическими проблемами страны;

в должности главного секретаря кабинета он сохранил для Японии Транс — Тихоокеанское партнерство;

занимался задачами укрепления внутреннего туризма.

Однако, эксперты считают маловероятным, что Есихедэ Суга будет придерживаться политических целей Синдзо Абэ, носящих идеологический характер.