Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать

Во время сочинского саммита с белорусским президентом Владимир Путин согласился на просьбу Лукашенко о новом кредите на сумму $1,5 млрд.

Тихановская против кредита от России

Тихановская, выступая из Литвы, где её, кстати, признали "полноправным президентом Белоруссии", написала она в своем Telegram-канале:

"Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет вернуть этот кредит".

Зачем Москва даёт Белоруссии новый кредит

Дмитрий Песков заявил, что это (предоставление нового кредита) не следует трактовать как вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси, и пояснил, что часть суммы предназначена для реструктуризации старых долгов страны.

Он сказал, что