Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники
Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области
Натан Эйсмонт: "В атмосфере Венеры может быть жизнь"
Более двух тысяч связистов задействованы в учениях на западе России
В Госдуме предложили убрать нерегулируемые пешеходные переходы
Раскрыт механизм создания долгосрочных воспоминаний
Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок
В конгрессе США заявили, что нескоро примут новые санкции против РФ

Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать

Во время сочинского саммита с белорусским президентом Владимир Путин согласился на просьбу Лукашенко о новом кредите на сумму $1,5 млрд.

Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать

Тихановская против кредита от России

Тихановская, выступая из Литвы, где её, кстати, признали "полноправным президентом Белоруссии", написала она в своем Telegram-канале:

"Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет вернуть этот кредит".

Зачем Москва даёт Белоруссии новый кредит

Дмитрий Песков заявил, что это (предоставление нового кредита) не следует трактовать как вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси, и пояснил, что часть суммы предназначена для реструктуризации старых долгов страны.

Он сказал, что

"достигнута договоренность о выделении Беларуси нового кредита на сумму $1,5 млрд. Часть этого кредита будет использована для рефинансирования средств, которые были заимствованы ранее, а другая часть — это новые средства."

Последние материалы
Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию
Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
Александр Воробьёв: ЧВК в России, секретность и махинации "Мара"
Василий Колташов: "Мировая экономическая война — близится апофеоз"
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Исмаил Шабанов: Россия дала независимость народам Северного Кавказа
В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники
Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области
Натан Эйсмонт: "В атмосфере Венеры может быть жизнь"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Новости Украины
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Красота
Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿
Бывший СССР
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Российским усилением в Ливии недовольны США
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Партизан лесного отряда" задержали в Белоруссии
Почему Армения отходит от России?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников