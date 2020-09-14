Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать

Во время сочинского саммита с белорусским президентом Владимир Путин согласился на просьбу Лукашенко о новом кредите на сумму $1,5 млрд.
Тихановская, выступая из Литвы, где её, кстати, признали "полноправным президентом Белоруссии", написала она в своем Telegram-канале:
"Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет вернуть этот кредит".
Дмитрий Песков заявил, что это (предоставление нового кредита) не следует трактовать как вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси, и пояснил, что часть суммы предназначена для реструктуризации старых долгов страны.
Он сказал, что
"достигнута договоренность о выделении Беларуси нового кредита на сумму $1,5 млрд. Часть этого кредита будет использована для рефинансирования средств, которые были заимствованы ранее, а другая часть — это новые средства."
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.