Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном напомнил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
"При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", — заявил Путин.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.