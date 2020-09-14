В МВД Белоруссии сообщили о задержании лиц, которые напали на сотрудников милиции в воскресенье во время акции протеста "Марш героев".
"В столице задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОН. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", — сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.