Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская публично обратилась к президенту России Владимиру Путину, у которого сегодня запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко.
По словам оппозиционера, ни одна из договоренностей глав государств "не будет иметь законной силы", поскольку "белорусский народ отказал Лукашенко в доверии".
"Сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", — обратилась Тихановская к Путину.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.