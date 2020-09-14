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Тихановская публично обратилась к Путину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская публично обратилась к президенту России Владимиру Путину, у которого сегодня запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам оппозиционера, ни одна из договоренностей глав государств "не будет иметь законной силы", поскольку "белорусский народ отказал Лукашенко в доверии".

"Сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", — обратилась Тихановская к Путину.

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