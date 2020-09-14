Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко совершил посадку в Сочи, где запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко утверждал, что собирается провести встречу со своим российским коллегой, чтобы расставить "точки над i" по вопросам двусторонних отношений и союзного государства.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против действующего главы республики, который получил на выборах 80% голосов избирателей.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.