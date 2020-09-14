В Японии выбирают преемника Синдзо Абэ

Правящая партия Японии сегодня, в понедельник, 14 сентября, будет голосовать за нового лидера, который сменит Синдзо Абэ. Ожидается, что победитель почти наверняка станет следующим премьер-министром.

Напомним, в прошлом месяце Абэ объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Как сообщают государственные СМИ Японии, наиболее вероятный кандидат на победу — 71-летний Есихидэ Суга, занимающий пост главного секретаря кабинета министров в нынешней администрации.

Он считается близким союзником Синдзо Абэ и, вероятно, продолжит политику своего предшественника.

"Как только консервативная Либерально-демократическая партия (ЛДП) выберет своего нового лидера, в среду состоится еще одно голосование в парламенте, где он почти наверняка будет назначен премьер-министром из-за большинства ЛДП", — пишут сегодня японские СМИ.

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