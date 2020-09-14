ВОЗ сообщает о рекордном ежедневном росте числа COVID-инфекций

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций:
Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии.
По данным ВОЗ, в воскресенье Индия сообщила о 94 372 новых случаях заболевания, за ней следуют США с 45 523 и Бразилия с 43 718.
В документе, опубликованном ВОЗ, отмечается также активный рост числа COVID-инфицированных в европейских странах.
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