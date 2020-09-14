ВОЗ сообщает о рекордном ежедневном росте числа COVID-инфекций

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций:

за сутки в мире было зарегистрировано 307 930 новых случаев;

число смертей выросло более чем на 5,5 тысяч.

Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии.

Предыдущий однодневный рекорд по новым случаям был зафиксирован 6 сентября, когда ВОЗ сообщила о 306 857 новых инфекциях.

Где случаи растут наиболее резко?

По данным ВОЗ, в воскресенье Индия сообщила о 94 372 новых случаях заболевания, за ней следуют США с 45 523 и Бразилия с 43 718.

В документе, опубликованном ВОЗ, отмечается также активный рост числа COVID-инфицированных в европейских странах.