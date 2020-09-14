Не спасло даже заступничество Трампа: спортсмен-борец казнен в Иране

Иранский спортсмен Навид Афкари был казнен в Иране за соучастие в убийстве сотрудника сил безопасности во время антиправительственных митингов два года назад.

Казнь состоялась в субботу в тюрьме Аделабад в Ширазе, провинция Фарс.

Об этом сообщили государственные СМИ.

"Навид Афкари был казнен утром, "после того, как были проведены юридические процедуры по настоянию родителей и семьи жертвы”, — сказал главный судья провинции (цитата новостного издания Tasnim).

27-летний спортсмен, выигравший несколько турниров по борьбе в Иране, был приговорен к двум смертным приговорам:

один был вынесен уголовным судом,

другой — революционным судом, рассматривающим преступления против государства.

Как следует из материалов дела, Афкари был изобличён в убийстве агента иранской правительственной службы безопасности во время массовых антиправительственных протестов в Ширазе в 2018 году. Тогда тысячи людей протестовали против роста цен на топливо и снижения уровня жизни.

В начале сентября борец признался в убийстве. Видеозапись признания транслировалась по государственному телевидению Ирана.

Однако, семья Афкари утверждала, что признание он сделал под пытками. Иранская судебная система опровергла эти обвинения.

Братья Навида, Вахид и Хабиб были приговорены по этому же делу к 56 и 24 годам соответственно, сообщает Amnesty International.

За спортсмена ходатайствовали по всему миру

Суд над Афкари привлек всеобщее внимание: призывы к милосердию сопровождались откровенной критикой иранского режима.

Президент США Дональд Трамп был среди высокопоставленных лиц, выступивших в защиту Афкари.

” Я был бы очень признателен лидерам Ирана, если бы вы сохранили жизнь этому молодому человеку, а не казнили его", — написал он в своем Twitter.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Члены международного спортивного сообщества также просили иранские власти не приводить в исполнение смертный приговор.