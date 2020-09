Не спасло даже заступничество Трампа: спортсмен-борец казнен в Иране

Иранский спортсмен Навид Афкари был казнен в Иране за соучастие в убийстве сотрудника сил безопасности во время антиправительственных митингов два года назад.

Казнь состоялась в субботу в тюрьме Аделабад в Ширазе, провинция Фарс.

Об этом сообщили государственные СМИ.

27-летний спортсмен, выигравший несколько турниров по борьбе в Иране, был приговорен к двум смертным приговорам:

Как следует из материалов дела, Афкари был изобличён в убийстве агента иранской правительственной службы безопасности во время массовых антиправительственных протестов в Ширазе в 2018 году. Тогда тысячи людей протестовали против роста цен на топливо и снижения уровня жизни.

В начале сентября борец признался в убийстве. Видеозапись признания транслировалась по государственному телевидению Ирана.

Однако, семья Афкари утверждала, что признание он сделал под пытками. Иранская судебная система опровергла эти обвинения.

Братья Навида, Вахид и Хабиб были приговорены по этому же делу к 56 и 24 годам соответственно, сообщает Amnesty International.

Суд над Афкари привлек всеобщее внимание: призывы к милосердию сопровождались откровенной критикой иранского режима.

Президент США Дональд Трамп был среди высокопоставленных лиц, выступивших в защиту Афкари.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...