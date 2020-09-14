Не спасло даже заступничество Трампа: спортсмен-борец казнен в Иране

Иранский спортсмен Навид Афкари был казнен в Иране за соучастие в убийстве сотрудника сил безопасности во время антиправительственных митингов два года назад.
Казнь состоялась в субботу в тюрьме Аделабад в Ширазе, провинция Фарс.
ضرالمثل ها اینجا کاربردی نداره،سر بیگناه بالای دار هم میره.#NavidAfkari #نویدافکاری pic.twitter.com/P6sn3Ixk6R— دیپر (@xdipperx) September 12, 2020
Об этом сообщили государственные СМИ.
"Навид Афкари был казнен утром, "после того, как были проведены юридические процедуры по настоянию родителей и семьи жертвы”, — сказал главный судья провинции (цитата новостного издания Tasnim).
27-летний спортсмен, выигравший несколько турниров по борьбе в Иране, был приговорен к двум смертным приговорам:
Как следует из материалов дела, Афкари был изобличён в убийстве агента иранской правительственной службы безопасности во время массовых антиправительственных протестов в Ширазе в 2018 году. Тогда тысячи людей протестовали против роста цен на топливо и снижения уровня жизни.
В начале сентября борец признался в убийстве. Видеозапись признания транслировалась по государственному телевидению Ирана.
Однако, семья Афкари утверждала, что признание он сделал под пытками. Иранская судебная система опровергла эти обвинения.
Братья Навида, Вахид и Хабиб были приговорены по этому же делу к 56 и 24 годам соответственно, сообщает Amnesty International.
Суд над Афкари привлек всеобщее внимание: призывы к милосердию сопровождались откровенной критикой иранского режима.
Президент США Дональд Трамп был среди высокопоставленных лиц, выступивших в защиту Афкари.
” Я был бы очень признателен лидерам Ирана, если бы вы сохранили жизнь этому молодому человеку, а не казнили его", — написал он в своем Twitter.
Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020
Члены международного спортивного сообщества также просили иранские власти не приводить в исполнение смертный приговор.
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