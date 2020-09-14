Впервые за несколько месяцев "желтые жилеты" в минувшие выходные возобновили свою протестную деятельность на улицах Парижа.
Многолюдный марш быстро перерос в хаос, потасовки с полицией и многочисленные аресты.
После коронавирусной блокировки, "gilets jaunes" провели протестные марши в Марселе, Тулузе, Лионе, Лилле, Нанте, Ницце, Бордо и Страсбурге.
В Париже толпы желтых жилетов начали собираться в центре города. Две демонстрации были санкционированы местными префектурами:
On arrive... #giletsjaunes #12septembre pic.twitter.com/dHzl0OGV5a— Lo boièr (@BoierLo) September 12, 2020
Протестующие скандировали лозунги и раздавали листовки с требованиями повышения минимальной заработной платы, пенсионного обеспечения и других социальных льгот.
Демонстрации, как сообщают французские СМИ, переросли в потасовки, в результате которых правоохранители применили слезоточивый газ. После этого начались массовые аресты.
#Paris Demo has just began and police are already using tear gas #GiletsJaunes #Macron #12septembre #FranceSeptember 12, 2020
Парижская полиция была подготовлена к возобновлению демонстрации желтых жилетов.
"На Елисейских полях не может быть разрушений и хаоса, — заявил префект полиции Дидье Лаллеман в интервью телеканалу BFMTV, призвав протестующих "сохранять спокойствие".
"На всякий случай" полицейским были выданы светошумовые гранаты, которые были использованы во время усмирения протестующих.
Которые, со своей стороны, также готовились к уличным дракам —
полицейские изъяли целый ряд запрещенных предметов, в том числе ножи, молотки и болторезы.
Parmi les 6⃣8⃣ interpellations, depuis le début de la journée, figurent les détenteurs de ces objets qui n'ont pas leur place dans une manifestation :— Préfecture de Police (@prefpolice) September 12, 2020
➡️ Tournevis, piolet, pince coupante, cagoule, couteaux, arc. pic.twitter.com/ElrMmClHAs
Напомним, движение "желтых жилетов" во Франции возникло на фоне общественного протеста по поводу повышения налогов на топливо и с тех пор переросло в более широкое восстание против правительства президента Эммануэля Макрона.
Последняя крупная демонстрация "желтых жилетов" состоялась еще 14 марта, всего за три дня до того, как Франция ввела строгий запрет из-за пандемии коронавируса.
До этого "желтые жилеты" протестовали каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Это движение
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