Впервые за несколько месяцев "желтые жилеты" в минувшие выходные возобновили свою протестную деятельность на улицах Парижа.

Многолюдный марш быстро перерос в хаос, потасовки с полицией и многочисленные аресты.

После коронавирусной блокировки, "gilets jaunes" провели протестные марши в Марселе, Тулузе, Лионе, Лилле, Нанте, Ницце, Бордо и Страсбурге.

В Париже толпы желтых жилетов начали собираться в центре города. Две демонстрации были санкционированы местными префектурами:

Протестующие скандировали лозунги и раздавали листовки с требованиями повышения минимальной заработной платы, пенсионного обеспечения и других социальных льгот.

Демонстрации, как сообщают французские СМИ, переросли в потасовки, в результате которых правоохранители применили слезоточивый газ. После этого начались массовые аресты.

#Paris Demo has just began and police are already using tear gas #GiletsJaunes #Macron #12septembre #France

pic.twitter.com/tPU2nUutws