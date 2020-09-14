Слезоточивый газ и светошумовые гранаты на улицах Парижа

Впервые за несколько месяцев "желтые жилеты" в минувшие выходные возобновили свою протестную деятельность на улицах Парижа.

Многолюдный марш быстро перерос в хаос, потасовки с полицией и многочисленные аресты.

После коронавирусной блокировки, "gilets jaunes" провели протестные марши в Марселе, Тулузе, Лионе, Лилле, Нанте, Ницце, Бордо и Страсбурге.

В Париже толпы желтых жилетов начали собираться в центре города. Две демонстрации были санкционированы местными префектурами:

возле Елисейских полей,

возле площади Ваграм.

Протестующие скандировали лозунги и раздавали листовки с требованиями повышения минимальной заработной платы, пенсионного обеспечения и других социальных льгот.

Демонстрации, как сообщают французские СМИ, переросли в потасовки, в результате которых правоохранители применили слезоточивый газ. После этого начались массовые аресты.

Обе стороны конфликта хорошо к нему подготовились

Парижская полиция была подготовлена к возобновлению демонстрации желтых жилетов.

"На Елисейских полях не может быть разрушений и хаоса, — заявил префект полиции Дидье Лаллеман в интервью телеканалу BFMTV, призвав протестующих "сохранять спокойствие".

"На всякий случай" полицейским были выданы светошумовые гранаты, которые были использованы во время усмирения протестующих.

Которые, со своей стороны, также готовились к уличным дракам —

полицейские изъяли целый ряд запрещенных предметов, в том числе ножи, молотки и болторезы.

Parmi les 6⃣8⃣ interpellations, depuis le début de la journée, figurent les détenteurs de ces objets qui n'ont pas leur place dans une manifestation :

➡️ Tournevis, piolet, pince coupante, cagoule, couteaux, arc. pic.twitter.com/ElrMmClHAs — Préfecture de Police (@prefpolice) September 12, 2020

Напомним, движение "желтых жилетов" во Франции возникло на фоне общественного протеста по поводу повышения налогов на топливо и с тех пор переросло в более широкое восстание против правительства президента Эммануэля Макрона.

Последняя крупная демонстрация "желтых жилетов" состоялась еще 14 марта, всего за три дня до того, как Франция ввела строгий запрет из-за пандемии коронавируса.

До этого "желтые жилеты" протестовали каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Это движение