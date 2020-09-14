Вторая волна пошла: Израиль вводит режим самоизоляции

Начиная с пятницы, 18 сентября, в Израиле сроком на три недели вводится режим жёстких ограничений "из-за тяжелой ситуации в связи со вспышкой коронавируса в стране".
Об этом в воскресенье в телеобращении к населению объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху сообщил, что ограничения будут сопровождаться новым пакетом экономической помощи, который правительство объявит в четверг.
Меры по борьбе с коронавирусом ограничат количество собраний:
Израильтянам запрещается удаляться от своих домов более чем на 500 метров.
Школы будут закрыты, а государственный сектор столкнется с теми же ограничениями, что и во время предыдущей, весенней, блокировки.
Продовольственные магазины и аптеки, частные предприятия, которые не контактируют непосредственно с клиентами, пока продолжат работать.
Поскольку блокировка началась накануне еврейского Нового года, премьер-министр сказал:
"Это не те праздники, к которым мы привыкли. Мы, конечно, не сможем праздновать с нашими большими семьями."
По словам Нетаньяху, ограничения могут быть продлены по прошествии трёх недель, "если они не принесут желаемых результатов".
С начала пандемии в декабре в Израиле
С середины минувшей недели местные телеканалы забили тревогу по поводу страны, имеющей самое высокое в мире число инфекций Covid-19 на душу населения:
"В настоящее время он составляет в среднем почти 200 новых подтвержденных случаев заболевания на миллион жителей каждый день", — сообщили местные журналисты, проанализировав данные из Университета Джона Хопкинса в США.
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