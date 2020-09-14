Вторая волна пошла: Израиль вводит режим самоизоляции

Начиная с пятницы, 18 сентября, в Израиле сроком на три недели вводится режим жёстких ограничений "из-за тяжелой ситуации в связи со вспышкой коронавируса в стране".

Об этом в воскресенье в телеобращении к населению объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что ограничения будут сопровождаться новым пакетом экономической помощи, который правительство объявит в четверг.

В чём будут заключаться новые ограничения

Меры по борьбе с коронавирусом ограничат количество собраний:

не более чем 10 человек в помещении

не более 20 — на открытом воздухе.

Израильтянам запрещается удаляться от своих домов более чем на 500 метров.

Школы будут закрыты, а государственный сектор столкнется с теми же ограничениями, что и во время предыдущей, весенней, блокировки.

Продовольственные магазины и аптеки, частные предприятия, которые не контактируют непосредственно с клиентами, пока продолжат работать.

Поскольку блокировка началась накануне еврейского Нового года, премьер-министр сказал:

"Это не те праздники, к которым мы привыкли. Мы, конечно, не сможем праздновать с нашими большими семьями."

По словам Нетаньяху, ограничения могут быть продлены по прошествии трёх недель, "если они не принесут желаемых результатов".

Ситуация с COVID в Израиле

С начала пандемии в декабре в Израиле

было зарегистрировано около 153 тысяч случаев заболевания Covid-19;

из них почти 2400 - за последние сутки;

погибло более 1100 человек.

С середины минувшей недели местные телеканалы забили тревогу по поводу страны, имеющей самое высокое в мире число инфекций Covid-19 на душу населения: