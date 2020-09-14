Bloomberg "выяснил" отношение Путина к ситуации в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин уверен, что оппозиции в Белоруссии не удастся сместить Александра Лукашенко.
Об этом сообщает со ссылкой на "пять источников, близких к Кремлю" Bloomberg.
По версии издания, на запланированной на сегодня, понедельник, 14 сентября, встрече лидеров двух стран в Сочи, речь пойдёт именно о поддержке Россией власти соседней страны.
"Люди, с которыми мы поговорили, просили не раскрывать их имён", — пишет Bloomberg.
"Кризис, охвативший ближайшего партнера Москвы, перекликается с восстаниями, которые сметали прокремлевских лидеров на Украине и в Армении с 2014 года... Российское руководство было ошеломлено масштабами беспорядков в Белоруссии, - заявили близкие к Кремлю люди. - Хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может принять оппозицию, пришедшую к власти через уличные протесты, и будет поддерживать его (Лукашенко), поощряя шаги к возможной преемственности.
"Белорусы действительно в ужасе от поддержки Путиным Лукашенко, который стал совершенно чужд своему народу", — заявил по телефону из изгнания в Польше оппозиционный политик Валерий Цепкало".
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.