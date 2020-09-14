Bloomberg "выяснил" отношение Путина к ситуации в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин уверен, что оппозиции в Белоруссии не удастся сместить Александра Лукашенко.

Об этом сообщает со ссылкой на "пять источников, близких к Кремлю" Bloomberg.

По версии издания, на запланированной на сегодня, понедельник, 14 сентября, встрече лидеров двух стран в Сочи, речь пойдёт именно о поддержке Россией власти соседней страны.

"Люди, с которыми мы поговорили, просили не раскрывать их имён", — пишет Bloomberg.

Что рассказали таблоиду "неназванные источники"