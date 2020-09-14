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400 участников протестов задержаны в Минске

В ходе очередной массовой протестной акции, прошедшей в Минске в воскресенье, задержаны, по данным МВД Белоруссии, 400 человек.

Как сообщили в ведомстве,

"не менее 100 человек пытались отбить у милиции активных протестующих, которых задерживали на проспекте Победителей. Для пресечения незаконных действий был произведён предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья".

В тот же день в Бресте правоохранители, пытаясь разогнать толпу протестующих, перекрывших дорогу, применили водомёт.

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