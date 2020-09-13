Двое американцев подошли к полицейским на улице и ранили их из огнестрельного оружия.
Инцидент произошёл внезапно, без предупреждения. Теперь полицейские в больнице. А президент Америки обещает быстрый суд и наказание в виде смертной казни для преступников.
"Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный путь, чтобы остановить это", — написал Трамп в Twitter.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.