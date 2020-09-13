Дональд Трамп: единственный выход – это казнь

Двое американцев подошли к полицейским на улице и ранили их из огнестрельного оружия.

Инцидент произошёл внезапно, без предупреждения. Теперь полицейские в больнице. А президент Америки обещает быстрый суд и наказание в виде смертной казни для преступников.