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Дональд Трамп: единственный выход – это казнь

Двое американцев подошли к полицейским на улице и ранили их из огнестрельного оружия.

Инцидент произошёл внезапно, без предупреждения. Теперь полицейские в больнице. А президент Америки обещает быстрый суд и наказание в виде смертной казни для преступников.

"Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный путь, чтобы остановить это", — написал Трамп в Twitter.

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