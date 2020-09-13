Украина не должна "решать проблемы", которые возникают "после оккупации части её территории".

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант", — сказано в сообщении.