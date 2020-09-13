Около 50 стран ведут переговоры с Россией о совместном производстве и поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись", — утверждает он.

"Мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с Россией", — добавил глава РФПИ.