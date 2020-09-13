На несанкционированной акции протеста в Минске "Марш героев" задержаны уже более 250 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", — утверждает сотрудник внутренних дел.