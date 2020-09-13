На несанкционированной акции протеста в Минске "Марш героев" задержаны уже более 250 человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", — утверждает сотрудник внутренних дел.
Ранее протестующие решили направиться в район Дрозды, где проживают высокопоставленные чиновники, включая главу государства Александра Лукашенко.
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