Россия не принимает политику США "дружить против кого-то", поэтому Москва выстраивает дружеские отношения со всеми странами.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся", — пояснил глава МИД.

"У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще", — добавил министр.