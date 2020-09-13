В Минске проходит акция протеста белорусской оппозиции "Марш героев".
Силовики уже начали задерживать участников акции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.
"Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса", — пояснила представитель ведомства.
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