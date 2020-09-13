В Минске начали задерживать протестующих

В Минске проходит акция протеста белорусской оппозиции "Марш героев".

Силовики уже начали задерживать участников акции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.