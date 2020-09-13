"ВКонтакте" обошла запрет на Украине

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" усовершенствовали работу прокси в мобильном приложении и обошли блокировку на Украине.

Теперь жителям Украины не нужно использовать VPN для подключения к социальной сети.