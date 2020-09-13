Разработчики социальной сети "ВКонтакте" усовершенствовали работу прокси в мобильном приложении и обошли блокировку на Украине.
Теперь жителям Украины не нужно использовать VPN для подключения к социальной сети.
"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN", — сообщили администраторы соцсети.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.