Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона "будут проблемы".
"Не связывайтесь с Турцией и турецким народом", — отметил глава республики.
Ранее Макрон призывал Евросоюз "быть более жёстким" по отношению к Анкаре. Президент Франции утверждал, что Турция больше не является союзником Европы.
"Вы не можете учить нас гуманности", — добавил Эрдоган.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.