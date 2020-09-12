Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона "будут проблемы".

"Не связывайтесь с Турцией и турецким народом", — отметил глава республики.

Ранее Макрон призывал Евросоюз "быть более жёстким" по отношению к Анкаре. Президент Франции утверждал, что Турция больше не является союзником Европы.