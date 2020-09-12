Чарльз Браун: возможна война с сильным государством и недалеко от нас

Начштаба ВВС США Чарльза Браун спрогнозировал возможную войну в будущем, её ход и противника. По его мнению, война будет одновременно и похожа, и нет на Вторую мировую. Также как и во время Второй мировой, противником может выступить очень сильное государство. А второе отличие в том, что война развернётся намного ближе к территории США, чем это было во время прошлой войны.