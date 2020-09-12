Начштаба ВВС США Чарльза Браун спрогнозировал возможную войну в будущем, её ход и противника. По его мнению, война будет одновременно и похожа, и нет на Вторую мировую. Также как и во время Второй мировой, противником может выступить очень сильное государство. А второе отличие в том, что война развернётся намного ближе к территории США, чем это было во время прошлой войны.
"Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — сказал Браун.
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