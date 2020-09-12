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Ирина Венедиктова: беседа Порошенко и Байден расследуется

Руководитель украинской Генпрокуратуры Ирина Венедиктова пообещала, что обнародованная запись диалога Джо Байдена с Петром Порошенко, будет исследована на подлинность. Кроме этого чиновница заявила, что знала об этой записи намного раньше, чем о ней узнали остальные.

"Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом", — сказала Венедиктова.

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