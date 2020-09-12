Ирина Венедиктова: беседа Порошенко и Байден расследуется

Руководитель украинской Генпрокуратуры Ирина Венедиктова пообещала, что обнародованная запись диалога Джо Байдена с Петром Порошенко, будет исследована на подлинность. Кроме этого чиновница заявила, что знала об этой записи намного раньше, чем о ней узнали остальные.