Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян дала интервью телеканалу НТВ, в котором рассказала о своём визите в Белоруссию.

По её словам, рукопожатие у Александра Лукашенко более чем сильное.

"Он мне чуть руку не сломал. Причем дважды: перед встречей и на прощание. Есть такая манера здороваться. Я говорю: "Что вы делаете? Вы мне сломаете руку". А он: "Я же хоккеист, хочешь, и тебя научу в хоккей играть?".

Если коротко, то, то что произошло в Белоруссии, для него было потрясением, он не ожидал таких протестов, не ожидал, что против него пойдет часть людей, которые были его электоратом, люди с заводов, работяги, те самые, для кого он был Батька", — пояснила журналистка.