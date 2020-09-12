Белорусские футболисты записали обращение к властям

93 белорусских футболиста из разных клубов записали видеообращение к властям республики, в котором призвали остановить насилие.

"Мы записали это видео, потому что не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы — футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране", — утверждают спортсмены.

Каждый футболист на двух языках произносит фразу "Мы против насилия".