Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

На очередной акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ.

По сообщениям французской прессы, одна из групп радикально настроенных протестующих попыталась пройти колонной в сторону Елисейских Полей, однако в этом регионе города запрещено проведение акций протеста и манифестаций. Протестующих оттеснили с помощью слезоточивого газа.

Парижская полиция на данный момент провела задержание 128 человек.