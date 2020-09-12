Стало известно, сколько Россия потратила на поддержку Белоруссии

В период с 1994 по 2019 год Россия потратила на поддержку Белоруссии 116,1 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Telegram-канал Navodka со ссылкой на экспертную рассылку проекта "Квадрат".

Согласно подсчетам, возможные затраты после присоединения Белоруссии к России оцениваются в 72 миллиарда долларов прямых инвестиций, а также ещё 26 миллиардов долларов санкционных убытков.

Эксперты "Квадрата" считают, что в 20-летней перспективе присоединение Белоруссии принесёт России около 140 миллиардов долларов.