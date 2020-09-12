Политолог объяснил, почему имя преемника Лукашенко держится втайне

Белорусские политики боятся предъявлять свои амбиции и желание занять кресло президента республики, поскольку это будет чревато последствиями.

Об этом сообщил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, Александр Лукашенко опасается "удара в спину" со стороны чиновников и силовиков.