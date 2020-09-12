Белорусские политики боятся предъявлять свои амбиции и желание занять кресло президента республики, поскольку это будет чревато последствиями.
Об этом сообщил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, Александр Лукашенко опасается "удара в спину" со стороны чиновников и силовиков.
"Если сейчас кто-то из сильных (политических) фигур заявит свое желание претендовать на пост президента, то он будет либо арестован, либо убит, либо будет вынужден эмигрировать из страны. Вряд ли кто-то, особенно из чиновников, заявит о таких своих амбициях, это будет иметь для них и их семьи печальные последствия", — пояснил эксперт.
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