МВФ напомнил Украине о необходимости реформ

Директор департамента коммуникации МВФ Джерри Райс провёл пресс-конференцию, на которой напомнил Украине о необходимости проведения реформ для получения нового транша в рамках 18-месячной программы stand-by.

Райс затруднился сказать, когда в Киев будет отправлена экспертная группа для оценки уже проведённых реформ. Он не исключил, что условия программы stand-by для Украины могут пересмотреть, однако это может произойти только после оценки уже проведённых изменений.