Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает недопустимым то, что якобы ради будущего страны сейчас уничтожается всё то, что создавалось и нарабатывалось годами. И тем более недопустимо вовлекать детей в то, что сейчас происходит со страной.

"Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", — сказал Лукашенко.

"Но вы же понимаете, что жизнь — не ролик из интернета. Назад не отмотаешь. Главное, чтобы не было поздно", — добавил он.