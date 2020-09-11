Светлана Тихановская рассказала о своей любви к Белоруссии и своём желании приехать снова домой. Но добавила, что для неё там пока небезопасно.

"Я очень хочу вернуться домой, я люблю свою страну. Тем не менее, я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит… Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию. Там мои близкие, мой муж, я хочу вернуться", — сказала Тихановская.