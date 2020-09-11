Трамп: у нас есть оружие о котором никто не знает

На встрече с избирателями в штате Мичиган действующий президент США похвастался тем, что военные создали оружие, "какого нет ни у Путина, ни у Си Цзинпина".

"Я говорил уже: у нас есть ракеты, есть системы, которых ранее не видел никто в мире. Надеюсь, что их не придётся пускать в дело. Но скажу ещё раз: американское ядерное оружие сейчас в лучшей форме, чем во все последние десятилетия".

Произнеся всё это Трамп подчеркнул, что никакой секретной информации он не разглашает и те, кто посмеет его в этом упрекнуть — "больные люди":

"Я просто хочу, чтобы все знали — у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных", — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил журналистам президентского пула, что за последние три с половиной года — то есть во время его президентства — на армию США было потрачено 2,5 трлн долларов, и теперь у США есть "новые ракеты и снаряды".