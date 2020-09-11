Макрон исключил Турцию из союзников в Средиземноморье

В четверг по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона состоялся саммит с участием лидеров семи стран ЕС, которые граничат со Средиземным морем.

На повестке дня Med-7 был один вопрос — обсуждение и оценка действий Турции, которая стремится расширить свои энергетические ресурсы и влияние в Восточном Средиземноморье.

Участники саммита всерьез озабочены вероятностью открытого конфликта с Анкарой, вызванного напряженностью вокруг морского бурения нефти и газа

Предваряя встречу Макрон заявил, что "Турция больше не является партнером в Средиземноморском регионе" и призвал европейских лидеров противостоять "неприемлемым провокациям Турции".

Он дал понять, что созвал союзников для того, чтобы прояснить "красные линии", если "плодотворный диалог" с Анкарой будет возобновлен.

"Страны ЕС должны избегать эскалации, но это не означает, что они должны быть пассивными в спорах с Анкарой, — сказал Макрон. — Мы должны быть жесткими с турецким правительством, а не с турецким народом, который заслуживает большего, чем правительство Эрдогана. Все односторонние действия Турции, такие как турецко-ливийский меморандум, без соблюдения прав Греции неприемлемы."

Реакция Анкары

В тот же день МИД Турции опубликовал заявление, в котором говорится, что критические комментарии французского президента по поводу противостояния в Восточном Средиземноморье являются признаком "его собственной слабости и отчаяния":

Правящая партия Турции также не оставила комментарии Макрона незамеченными, обвинив его в том, что он пытается продлить "долгую историю колониализма" страны.

Напомним, что Анкара неоднократно заявляла, что посылает свои буровые корабли для разведки источников энергии на своем континентальном шельфе в Средиземном море, утверждая, что и Турция, и Турецкая Республика Северного Кипра имеют права в этом регионе.

Читайте также:

Столкновения Греции с Турц﻿ией - подарок для Эрдогана

Владимир Аватков рассказал, способна ли Турция на войну с Грецией

Турция обвинила Макрона и Charlie Hebdo в разжигании ненависти