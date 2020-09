Президент Ливана:новый пожар в порту Бейрута - диверсия либо саботаж

В Бейруте состоялось экстренное заседание Высшего Совета обороны Ливана. Причина - мощный пожар, вспыхнувший в порту Бейрута 10 сентября, вызвавший панику среди жителей города, ещё не оправившегося от последствий разрушительного взрыва в прошлом месяце.

По данным пожарных, на этот раз в порту загорелся склад шин и масла.

Региональный директор Красного Креста Фабрицио Карбони сообщил в Twitter, что пожар уничтожил склад, где организация хранила тысячи продовольственных посылок и полмиллиона литров нефти.

Shocking images from the port of Beirut. The warehouse on fire is where @ICRC_lb stocks thousands food parcels and 0.5 million L oil. The extent of the damage still remains to be established. Our humanitarian operation risks to be seriously disrupted.https://t.co/S6l6IA0bdz