Президент Белоруссии оценил обстановку в стране как очень тяжёлую. И заявил, что это едва ли не самый тяжёлый период в истории государства. Однако тут же он вспоминает слова народа о том, что было и намного хуже.

"Сегодня, скажем так, непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет", — заявил Лукашенко.

"Говорят: то ли ещё было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", — отметил президент.